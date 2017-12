Bahia ganha do Paraná por 4 a 2 O Bahia ganhou do Paraná por 4 a 2, neste domingo, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Com o bom resultado em casa, o time baiano voltou a vencer depois de três derrotas seguidas e, com 31 pontos, ainda tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Já a equipe paranaense segue 39, no bloco intermediário do Campeonato Brasileiro. Precisando desesperadamente da vitória, o Bahia foi ao ataque e logo abriu o placar. Aos 2 minutos, Possatto cruzou e Valdomiro cabeceou no canto esquerdo do goleiro Flávio: 1 a 0. O Paraná empatou aos 31, no pênalti em Caio que Renaldo bateu e marcou. Assim como no primeiro tempo, o Bahia começou arrasador na segunda etapa. Aos 3 minutos, Lino cobrou falta e Aciolly, de cabeça, fez 2 a 1. O terceiro gol veio aos 19, depois de boa jogada de Danilo, que cruzou para Jean Carlos chutar forte, de primeira, de pé esquerdo. O Paraná perdeu o volante Pierre, expulso, e se complicou na partida. Para piorar, Marcelo Nicácio sofreu pênalti aos 35 minutos e Lino ampliou para o Bahia. No final, Vandinho ainda diminuiu a vantagem baiana, mas já era tarde para reagir.