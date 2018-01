Bahia ganha do Vasco na Fonte Nova: 3 a 0 A vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, provou para a torcida do Bahia que o time ganhou um novo ritmo depois do comando do técnico Lula Pereira. Aos gritos de ?Lula lá?, em referência ao sucesso do treinador, os tricolores saíram felizes do estádio da Fonte Nova, pois aos poucos vai se afastando da zona de rebaixamento. A equipe não perde há quatro partidas e somou 35 pontos, enquanto o Vasco, com 39, sofreu a segunda derrota seguida. O Vasco resistiu ao Bahia apenas até os 15 minutos, quando Didi abriu o placar, após desviar de cabeça cruzamento de Paulinho. Com o gol, o Vasco adiantou a marcação, mas não chegava ao ataque. O Bahia teve ainda dois gols anulados. No segundo tempo, logo aos 11 minutos, o lateral Lino encobriu a barreira em cobrança de falta e acertou o canto direito de Fábio, sem chances para o goleiro. Três minutos depois, o Bahia ampliou com Accioly, que aproveitou cruzamento da direita e desviou de cabeça. Com os gols, o tricolor recuou e o Vasco tentou diminuir a vantagem do rival, mas não conseguiu. Edmundo, sem preparo físico, atrapalhou mais que ajudou e a torcida tricolor fez a festa em Salvador.