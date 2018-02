Bahia ganha do Vila Nova nos acréscimos Mesmo mostrando um futebol sem grande inspiração, o Bahia venceu o Vila Nova por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. A vitória foi garantida somente aos 47 minutos do segundo tempo, com um gol do zagueiro Leonardo, de cabeça. Com o resultado, o Bahia chegou aos 13 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a terceira vitória seguida dos baianos, que antes tinham passado por América Mineiro, em casa, e América de Natal, fora. O Vila Nova continua com 10 pontos, agora em 8º lugar. O Vila Nova saiu na frente com uma falta cobrada por Dênis, aos 12 minutos. Mesmo jogando muito mal, talvez na sua pior apresentação na Série B, o Bahia chegou ao empate aos 39, quando Luis Alberto fez excelente passe para Neto Potiguar, que entrou livre na grande área e desviou do goleiro. O Bahia não melhorou no segundo tempo e nos últimos minutos ainda correu o risco de perder o jogo. Até que marcou o gol nos acréscimos, com Leonardo, fazendo a sua torcida trocar as vaias pela festa .O público pagante foi de 18.595 pessoas. Na próxima rodada, o Bahia vai pegar o Mogi Mirim, dia 13 de junho, no interior paulista. E o Vila Nova volta a atuar no estádio Serra Dourada, diante do Joinville. A rodada da Série B será completada no fim de semana. Confira os jogos: sexta-feira - Remo-PA x América-MG, Sport-PE x Ituano-SP, Náutico-PE x CRB-AL, Fortaleza-CE x Santo André-SP, Marília-SP x São Raimundo-AM; sábado - Anapolina-GO x Avaí-SC, Londrina-PR x Mogi Mirim-SP e Joinville-SC x América-RN; domingo Paulista-SP x Ceará-CE e Brasiliense-DF x Caxias-RS.