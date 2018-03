Bahia ganha dois reforços para amanhã Com o retorno do volante Jair e a recuperação do meia Preto, o Bahia vai enfrentar o Figueirense neste domingo praticamente completo. Somente o lateral-direito Guto permanece de fora da equipe, contundido. Mas o desfalque não preocupa, pois o substituto Fabiano tem atuado bem. Os últimos bons resultados do Bahia no Campeonato Brasileiro melhoraram o astral dos jogadores e o responsável por essa transformação foi o veterano técnico Evaristo de Macedo. Ele conseguiu melhorar a defesa, que vinha tomando gols fáceis.