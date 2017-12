Bahia ganha problema de última hora O Bahia ganhou um problema de última hora para o jogo deste sábado, em que o Bahia enfrenta o Avaí na Fonte Nova. O atacante Selmir sofreu uma contusão no treino e passou a ser dúvida para a partida desta segunda rodada do quadrangular final da Série B. Se ele não puder jogar, o técnico Vadão deve escalar Bebeto. Na estréia, sábado passado, o Bahia perdeu para o Brasiliense e ocupa o último lugar do quadrangular final. Por isso, precisa da recuperação em casa e conta com o apoio de sua torcida - são esperadas mais de 50 mil pessoas na Fonte Nova. Outra mudança no time titular deve ser a entrada do meia Ari no lugar de Rodriguinho, que está suspenso. Mas o técnico Vadão ainda não confirmou essa alteração.