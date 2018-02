Bahia ganha problema de última hora O zagueiro Leonardo passou a ser dúvida no Bahia para o importante jogo deste sábado, contra o Avaí, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. O jogador sentiu contusão no tornozelo depois do último treino da equipe em Salvador, mas, mesmo em tratamento intensivo, seguiu com o grupo para Florianópolis. Caso Leonardo não possa atuar, o técnico Vadão tem duas opções. A mais simples é colocar o reserva Alemão, mas ele está sem ritmo de jogo. A outra seria recuar o volante Neto para a zaga e entrar com Luiz Alberto no meio-de-campo. Com 5 pontos, o Bahia está empatado com Fortaleza e Avaí, mas leva vantagem no saldo de gols. O líder do quadrangular final é o Brasiliense, que tem 6 pontos.