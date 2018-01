Bahia goleia CRB na Fonte Nova A décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi aberta, nesta terça-feira à noite, com três jogos e o destaque ficou para a goleada do Bahia sobre o CRB, na Fonte Nova, em Salvador (BA) por 5 a 0. Em Recife, Náutico e Ceará empataram, em 1 a 1. A vitória baiana foi muito mais fácil do que esperado, porque os gols saíram rapidamente. Uéslei abriu o placar aos sete minutos, com uma bela virada. Guaru, num contra-ataque, ampliou aos 32´ e Dill, de pênalti, fez o terceiro aos 45 minutos. No segundo tempo, o time alagoano tentou reagir e tomou mais dois gols marcados por Uéslei, aos 25´, e Dill, aos 32 minutos. O Bahia, com 15 pontos, subiu do 11.º para o sétimo lugar. O CRB, mesmo perdendo, caiu da terceira para a quarta posição. Esta foi a primeira vitória do técnico Jair Picerni. No Estádio dos Aflitos, num jogo equilibrado, o Náutico deixou escapar a vitória no final. O time da casa fez o primeiro gol com Betinho, aos três minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate aos 43 minutos, com o veterano Maurílio. O resultado deixou o time pernambucano no mesmo oitavo lugar, com 14 pontos, enquanto o Ceará não saiu da 19.ª posição, mas agora com 10 pontos. A Portuguesa se reabilitou de duas derrotas consecutivas para Ituano (4 a 0) e Gama (3 a 2) ao vencer o Criciúma, por 2 a 0, no Canindé. Cléber, de pênalti, abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com Celsinho confirmando a vitória aos 32 minutos da etapa final. A Lusa, agora, com 17 pontos é terceira colocada. O time catarinense, com 10 pontos continua em 18.º lugar e na zona do rebaixamento.