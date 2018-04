Bahia goleia o Grêmio e vai pegar o Goiás nas semifinais da Copa SP

SÃO PAULO - Depois de eliminar o atual campeão Corinthians, o Bahia goleou o Grêmio por 4 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e definiu as semifinais da 44.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos, Palmeiras e Goiás já estavam classificados.

A goleada começou a ser construída aos 22 minutos do primeiro tempo, com Rayllan. Na volta do intervalo o Grêmio até esboçou reação ao empatar com Fabian, mas com um homem a menos (Jonathan foi expulso), o adversário encontrou espaços e marcou com Maracás, Zé Roberto e Ryder.

O adversário do Bahia na semifinal será o Goiás, que na manhã deste domingo eliminou o São Paulo nos pênaltis, por 5 a 3, depois de empate no tempo normal por 2 a 2. O local do confronto ainda não foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Na outra semifinal, Palmeiras e Santos decidem quem irá à decisão do campeonato. O time palmeirense eliminou o Cruzeiro, com uma vitória por 4 a 2, e a equipe santista passou pelo Audax-SP, em cobranças de pênaltis, após igualdade por 1 a 1 no tempo normal.