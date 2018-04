Bahia improvisa na lateral-esquerda O único problema do Bahia para a partida diante do Marília, nesta sexta-feira, na abertura da segunda fase da Série B do Brasileiro, é na lateral-esquerda. Afinal, o titular Elivélton e o reserva Bruno estão recuperados de contusões, mas sem ritmo de jogo. Assim, a opção do técnico Vadão foi manter o volante Cícero na posição. Durante a semana, o elenco se reuniu com a diretoria do Bahia para discutir a premiação caso a equipe volte para a primeira divisão. O acordo já foi fechado e os jogadores agora podem se concentrar apenas na busca da classificação.