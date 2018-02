Bahia irá explorar os contra-ataques Cautela na defesa, sem esquecer de atacar. Essa é a fórmula do técnico Vadão para o jogo em que o Bahia enfrenta o Avaí, sábado, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Como a partida será em Florianópolis, a idéia do time baiano é explorar os contra-ataques. Mas Vadão ganhou um problema na terça-feira, quando o lateral-direito Ari sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda durante o treino e passou a ser dúvida para o jogo. Se ele não puder jogar, Paulinho entra na vaga.