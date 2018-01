Bahia joga para manter emprego de Bobô Somente uma vitória diante do Vasco pela Copa do Brasil nesta quarta-feira na Fonte Nova, vai acalmar os torcedores do Bahia que pediram a cabeça do técnico Bobô após a equipe ser goleada na rodada passada do Campeonato Brasileiro, pelo Atlético Mineiro por 4 a 2. Bobô fará duas modificações para tentar corrigir os erros do time. O zagueiro Carlinhos entra no lugar de Valdomiro e o júnior Marcelo Nicásio no do meia Adriano. As cinco contratações feitas pela direção do clube para o Campeonato Brasileiro, os meias Adriano e Paulo Sérgio, o volante Otacílio e os laterais Guto e Lino ainda não mostraram serviço, irritando muito os torcedores. O melhor da equipe é o ex-júnior Jair que, inexperiente, foi expulso contra o Atlético (MG). Como a partida diante do Vasco é pela Copa do Brasil, Jair está confirmado na equipe.