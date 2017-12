Bahia junta cacos para pegar Fortaleza Depois da humilhante goleada de 6 a 0 sofrida diante do Flamengo na quinta-feira, o Bahia está juntando os cacos para tentar contornar a crise e vencer o Fortaleza neste domingo no Estádio da Fonte Nova. O gerente de futebol, Marcelo Chamusca deve dirigir a equipe com o pedido de demissão de Evaristo de Macedo. O consolo da equipe é o retorno de vários titulares que desfalcaram a equipe na partida anterior: a dupla de zagueiros Valdomiro e Acioly, o lateral-esquerdo Lino, o volante Otacílio e o atacante Nonato. O meia Possato que estreou no segundo tempo da partida diante do Flamengo também pode entrar no começo. O grande problema do Bahia é superar o desanimo para vencer o Fortaleza. O time mais provável deve ser Émerson, Paulinho, Valdomiro, Acioly e Lino; Otacílio, Jair, Luiz Alberto (Possato) e Preto; Nonato e Didi.