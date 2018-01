Bahia lança nova camisa para celebrar os 85 anos de fundação

Em 1º de janeiro de 2016, o Bahia completará 85 anos de fundação. Mas as celebrações já começaram nesta segunda-feira com o lançamento de uma camisa comemorativa. Em branco, o novo uniforme faz referência ao usado pela equipe em 1931. Na época, a camisa não possuía o escudo estampado no peito. Para manter a proposta sem descaracterizar o manto, o distintivo do Bahia também será da cor branca.

"A data é histórica e é uma ótima opção para passar o Réveillon. O torcedor estará no clima de Ano Novo e, ao mesmo tempo, poderá festejar o aniversário do clube do coração”, diz o diretor de mercado Jorge Avancini. "Os 85 anos do Bahia serão comemorados com ações ao longo de toda a próxima temporada. Contamos com uma equipe forte e com a fidelidade da torcida”, completa.