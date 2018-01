Bahia luta contra retrospecto negativo O Bahia luta neste sábado contra um retrospecto negativo: ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. Por isso, o jogo contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, reserva um desafio extra ao time baiano. Mesmo porque, o Bahia ainda briga para não ser rebaixado. Com 39 pontos, a equipe está em 20º lugar no campeonato. Para esse jogo, o técnico Lula Pereira resolveu tirar o lateral-esquerdo Lino do time titular, depois da falha que resultou no segundo gol do Vitória, no clássico da última rodada. Chiquinho entra na vaga.