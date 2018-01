Bahia luta para escapar do rebaixamento O Bahia vive no atual campeonato o mesmo drama do rebaixamento do qual só escapou no ano passado na última rodada do Brasileiro ao vencer a Portuguesa de Desportos, em São Paulo, por 4 a 2. Com 36 pontos a equipe está a três do Fluminense, penúltimo colocado. A torcida já perdeu as esperanças de uma recuperação do Bahia, mas espera que pelo menos na Fonte Nova a equipe se imponha e consiga uns pontinhos para se livrar do rebaixamento. É com esse pensamento os jogadores encontram um pouco de ânimo para enfrentar o São Paulo nesta quarta, após a derrota por 3 a 1 na rodada passada para o Goiás. "Infelizmente ficamos numa situação que ninguém esperava, mas vamos lutar até o fim", disse hoje o volante Neto procurando levantar um pouco astral dos colegas. Neto retorna à equipe após cumprir suspensão automática. Apesar do retorno do volante, o Bahia terá três desfalques: o zagueiro Acioly, o lateral Paulinho e o meia Ramos. Todos receberam o terceiro cartão amarelo. O técnico Lula Pereira vai escalar Guto para a lateral-direita e Marcelo Souza para a zaga. A saída de Ramos não será sentida devido ao retorno de Neto.