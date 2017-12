Bahia luta pela 1ª vitória no quadrangular O técnico do Bahia Osvaldo Alvarez, o Vadão, fará três modificações no time que enfrentará o Fortaleza neste sábado na Fonte Nova, pelo quadrangular decisivo da Segundona. O zagueiro Leonardo, suspenso, será substituído por Alysson, enquanto o meia atacante Rodriguinho retorna à equipe após cumprir suspensão. No ataque, o centroavante Selmir perdeu mesmo o lugar na equipe por deficiência técnica para Rena. Vadão chegou a treinar com Cícero no meio de campo imaginando que o titular Henrique seria suspenso pelo tribunal da CBF, mas ele foi absolvido. Contudo, como Cícero treinou muito bem, o técnico só vai tirar a dúvida minutos antes do jogo.