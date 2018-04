Bahia luta pela liderança da Série B Um novo líder pode aparecer no Campeonato Brasileiro da Série B após a 18ª rodada que será completada neste sábado com mais três partidas. O Bahia recebe o Santa Cruz na Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16 horas, e se vencer pode assumir a liderança, além de garantir matematicamente a classificação. Além da vitória, o time baiano precisa torcer contra Náutico e Brasiliense. Os baianos têm 33 pontos, enquanto o Santa Cruz, na nona colocação, com 25 pontos, precisa ganhar para voltar a figurar entre os oito melhores. Além de um time em ascensão, o tricolor baiano contará ainda com a força de sua torcida, que tem batido recordes seguidos de público na Fonte Nova. O Brasiliense, que pretende não deixar o Bahia assumir a ponta, joga em Natal contra o América-RN, às 20h30. Sem técnico, já que Mauro Fernandes pediu demissão e foi para o Fortaleza, o time do Distrito Federal tem 35 pontos e também pode tomar a liderança do Náutico. O América é o 22º colocado, com 17 pontos e luta contra o rebaixamento. O Londrina continua sua batalha contra o rebaixamento. Sem poder perder mais nenhum ponto, o time enfrenta o CRB no Estádio do Café, no Paraná, a partir das 16 horas. O CRB, com 21 pontos e na 15ª colocação, conseguiu se livrar momentaneamente da pressão das últimas colocações. O Londrina, com 10 pontos e na última colocação, depende de um milagre para escapar do descenso. Outros dois jogos envolvem paulistas: Ituano x Marília e Mogi Mirim X Portuguesa.