Bahia mantém dupla de atacantes Embora a dupla de atacantes Rena e Selmir tenha estreado sem gols sábado passado diante do Santo André, o técnico Osvaldo Alvarez decidiu manter os dois para a partida contra o Ituano, neste terça-feira, em Itu. Os dois perderam várias chances e encontraram no goleiro Júlio César do Santo André uma verdadeira barreira em campo. O lateral-direito Neném e o meia Luiz Alberto cumpriram suspensão automática e voltam à equipe que tem no meia-atacante Robert sua principal estrela. No entanto, apesar de preparar as jogadas, Robert tem reclamado da pontaria ruim dos atacantes que tem perdido muitos gols. O Bahia tem 14 pontos e está em 6º lugar.