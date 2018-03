Bahia, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul definem campeões

A maior parte dos campeonatos estaduais que são disputados no Brasil terminam neste domingo. Fora São Paulo e Rio, as atenções estarão voltadas principalmente para as decisões em Minas Gerais (Cruzeiro x Atlético), Rio Grande do Sul (Internacional x Juventude) e na Bahia, onde quatro times tem chances de ganhar. Veja também: Palmeiras ou Ponte: é dia de pôr fim ao jejum de títulos No Rio, Botafogo e Flamengo decidem o Estadual para 78 mil Em Belo Horizonte, os cruzeirenses compraram cerca de 90% dos ingressos para a finalíssima no Mineirão. Após a vitória por 5 a 0 no domingo passado, o Cruzeiro só perde o título se for derrotado por 6 a 0. Ninguém acredita numa reviravolta. No lado do Atlético, Geninho sentiu toda a decepção da diretoria e da torcida. No ano do centenário do clube ninguém esperava um vexame tão grande. Após o jogo, o treinador vai deixar o cargo para não ser demitido. Pelo Campeonato Gaúcho, muita tensão no Beira-Rio. O time de Abel Braga perdeu a primeira partida para o Juventude de Zetti em Caxias por 1 a 0. Embora os torcedores do Inter já tenham garantido o estádio lotado, a preocupação é enorme porque a equipe não vem jogando bem. Mesmo assim, Abel garante que colocará sua equipe no ataque do início ao final da partida. EXPECTATIVA GERAL Na Bahia, além dos tradicionais Bahia e Vitória, dois times do sul do Estado, Itabuna e Vitória da Conquista, entram na última rodada da competição com condições de ser campeão. O único que depende apenas de seus esforços é o Vitória da Conquista. Embalado pelo triunfo sobre o Vitória, na quinta-feira, em casa, por 3 a 1, o alviverde, líder do quadrangular final com oito pontos, joga por uma vitória simples contra o Bahia, em Camaçari - o mando de campo é do time da capital. PARANÁ O Coritiba pode perder por até um gol de diferença para o Atlético, às 16 horas, na Arena da Baixada, que ainda garante título paranaense - no jogo de ida, venceu por 2 a 0. A SITUAÇÃO DOS ESTADUAIS DE 2008 ACRE - Em andamento ALAGOAS - Asa e CSA disputam a decisão AMAPÁ - Em andamento BAHIA - Bahia, Itabuna, Vitória ou Vitória da Conquista disputam o título CEARÁ - Fortaleza ou Icasa DISTRITO FEDERAL - Brasiliense (campeão) ESPÍRITO SANTO - Rio Bananal e Serra decidem o título no próximo domingo, dia 11. GOIÁS - Goiás ou Itumbiara MARANHÃO - Começa agora em maio e termina em outubro MATO GROSSO - União Rondonópolis ou Mixto MATO GROSSO DO SUL - Em andamento MINAS GERAIS - Cruzeiro ou Atlético Mineiro PARÁ - Em andamento PARAÍBA - Finais acontecem nos dias 11 e 18 deste mês. Treze aguarda definição do adversário. PARANÁ - Atlético Paranaense ou Coritiba PERNAMBUCO - Sport Recife (campeão) PIAUÍ - Em andamento RIO DE JANEIRO - Flamengo ou Botafogo RIO GRANDE DO NORTE - ABC (campeão) RIO GRANDE DO SUL - Juventude ou Internacional RORAIMA - Em andamento RONDÔNIA - Em andamento SANTA CATARINA - Figueirense ou Criciúma SÃO PAULO - Palmeiras ou Ponte Preta SERGIPE - Sergipe ou Confiança TOCANTINS - Em andamento