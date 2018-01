Bahia muda dois para pegar o Atlético-MG O goleiro Émerson e o atacante Nonato voltam ao time do Bahia para a partida contra o Atlético Mineiro, neste sábado, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. A primeira vitória do time baiano no Campeonato Brasileiro, por 3x1, contra o Juventude, quarta-feira, justifica a carga de 35 mil ingressos à venda, apesar do feriadão que fez muita gente deixar Salvador para visitar as cidades do interior do estado. As boas atuações não foram suficientes para manter Márcio no gol. Emerson saiu do time por ter sofrido a primeira expulsão de sua carreira, na derrota para o Internacional, por 2x0, em Porto Alegre, sábado passado. O artilheiro Nonato estava suspenso e deve substituir Cláudio. O Bahia não perde para o Atlético em Salvador desde 1997, quando caiu para a segunda divisão. O time estava desacreditado pela torcida até começar a reação na partida contra o Juventude. Mais que a virada no placar, a mudança no ânimo do time pode ser exemplificada na humildade do lateral Lino. Vaiado no primeiro tempo, o jogador marcou o segundo gol sobre o Juventude. É com esta vontade de manter a torcida feliz que o técnico Bobô quer ver o time jogando neste sábado. O Bahia estava em 23º lugar antes da vitória sobre o time gaúcho, mas se ganhar mais três pontos (hoje é 15º), já pode começar a pensar em disputar as primeiras posições na classificação.