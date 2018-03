Bahia muda esquema contra o Fluminense A goleada de 4 a 0 que sofreu para a equipe reserva do Santos fez o técnico do Bahia Evaristo de Macedo repensar o esquema que seu time vem utilizando no Campeonato Brasileiro. Ele pode escalar a equipe com três zagueiros para a importante partida diante do Fluminense no Maracanã, principalmente por causa de Romário. Nos treinamentos da semana, Evaristo armou a defesa com os zagueiros Luiz Fernando, Valdomiro e Acioly. No entanto quando o meia Luiz Alberto foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar normalmente, o técnico manteve a formação tradicional do Bahia. Para a vaga do zagueiro Marcelo Souza, o substituto deve ser Valdomiro e no ataque, Jean Carlos deve estrear ao lado de Nonato, já que Cláudio e Marcelo Nicásio não atuaram bem nas últimas partidas. O Bahia deve jogar com Émerson, Fabiano, Luiz Fernando, Valdomiro e Lino; Otacílio, Neto, Jair e Luiz Alberto (Acioly); Jean Carlos e Nonato.