Bahia não teme suborno, mas sabotagem Os boatos sobre suposta tentativa de suborno da direção do Brasiliense a jogadores do Santa Cruz e a "sabotagem" na alimentação dos jogadores pernambucanos pouco antes da partida decisiva da última rodada da fase anterior do Brasileiro da Série B, que garantiu a classificação do time do Distrito Federal para o quadrangular decisivo, deixou a direção técnica do Bahia de "orelha em pé", já que a equipe baiana faz sua estréia neste sábado no Estádio da Boca do Jacaré. O técnico Vadão não tem medo de suborno. "Não me preocupa, ponho minha mão no fogo pelos jogadores do Bahia", disse, mudando de tom, contudo, quando se fala sobre alimentação dos atletas. "Isso já ocorreu comigo, quando treinava o Mogi Mirim e enfrentamos o Palmeiras em São Paulo. Houve algum problema com a comida do hotel que provocou diarréia nos jogadores", lembrou, explicando que a diretoria do Bahia vai ter uma atenção especial nesse aspecto.