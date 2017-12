Bahia pede ajuda aos torcedores Os dois resultados negativos no quadrangular final da Série B do Brasileiro - derrota fora e empate em casa - já fizeram a torcida do Bahia começar a desconfiar da capacidade do time conseguir o acesso. Tanto que, os jogadores foram vaiados pelos torcedores no jogo de sábado, empate com o Avaí na Fonte Nova. Assim, a partida contra o Fortaleza, sábado, novamente na Fonte Nova, será decisiva para o Bahia, que somou apenas 1 ponto até agora e é o lanterna do quadrangular final. A novidade no próximo jogo será a volta do zagueiro Reginaldo. E ele pediu calma aos torcedores, para continuarem apoiando o time e evitarem as vaias. "Tira a tranqüilidade do jogador", justificou.