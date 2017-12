Bahia pega Criciúma de olho no Cruzeiro O Bahia quer os três pontos na partida contra o Criciúma, neste domingo, às 16 horas, no estádio Heriberto Hulse, para decidir a permanência na Primeira Divisão do Brasileiro somente na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Cruzeiro, no Estádio da Fonte Nova, dia 14. O time está embalado após vencer o Corinthians por 2 a 1 no Pacaembu, na rodada passada. A delegação do Bahia viajou na quinta-feira para a cidade paulista de Mogi-Mirim "para dar sorte", onde se concentrou até a viagem para Santa Catarina. Com as recuperações dos meias Danilo e Preto, contundidos, todos os titulares estão a disposição do técnico Edinho Nazareth, que deve repetir o time da rodada anterior.