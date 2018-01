Bahia perde dois mandos de campo O Bahia foi punido nesta sexta-feira com a perda de dois mandos de campo e também multado em R$ 55 mil pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube foi condenado pelos incidentes ocorridos no jogo do dia 21 de maio contra o Gama, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. Na ocasião, a torcida da equipe local atirou uma lata de cerveja no gramado, fato registrado na súmula do jogo. Por causa da pena, o Bahia terá de escolher outro estádio para enfrentar Santa Cruz, no dia 10, e CRB, no dia 25, sem a presença dos torcedores.