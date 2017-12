Bahia poderá ter Paulinho no sábado O lateral-direito Paulinho, que havia se contundido no primeiro treino da semana no Bahia, já se recuperou e vai poder atuar diante do Brasiliense, no sábado, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. A lesão no tornozelo direito mostrou não ser grave e ele deverá participar do treinamento desta quinta-feira com o restante do grupo. Para voltar à primeira divisão, o Bahia está fazendo todo o possível. Além dos treinos de campo, o clube investe na preparação psicológica dos jogadores para o quadrangular final da Série B, que começa sábado e definirá os dois classificados para o acesso em 2005. O trabalho está sendo comandado pelo psicólogo Antonio Presidio, mas ele evita dar os detalhes de suas conversas com o elenco.