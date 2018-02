Bahia poupa 4 titulares no treino Quatro titulares do Bahia se queixaram de dores musculares e não participaram dos treinos desta quinta-feira. Os zagueiros Leonardo e Reginaldo, o lateral Ari e o meia Rodriguinho garantem, no entanto, que irão enfrentar o Brasileinse no sábado, pelo quadrangular final da Série B. O Bahia precisa vencer o Brasiliense em Salvador para ainda ter chances de conseguir o acesso à primeira divisão, mas depende também do resultado de Fortaleza x Avaí, que jogam no mesmo horário no sábado. E a expectativa é de que o estádio da Fonte Nova esteja lotado - a diretoria colocou 59.900 ingressos à venda.