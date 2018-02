Bahia precisa de muita reza para subir O Bahia terá uma semana tensa antes da rodada final do quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Avaí, sábado passado, o time baiano diminuiu muito suas chances de voltar à Primeira Divisão, pois não depende mais de si próprio para se classificar. Precisa ganhar do Brasiliense e torcer para o Fortaleza ganhar de pouco do Avaí. O zagueiro Reginaldo que não atuou na derrota para o Avaí e volta na partida decisiva admite a dificuldade, mas diz que ele e os seus colegas vão lutar até o fim pela classificação. A direção do Bahia espera que a reza dos torcedores seja forte para o time conseguir a combinação de resultados favorável. Como o rival Vitória também está mal das pernas e é candidato fortíssimo ao rebaixamento, os torcedores baianos acham que o tradicional clássico BAVI será mesmo na Segundona.