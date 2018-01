Bahia promete não deixar o Paysandu jogar O técnico Lula Pereira disse que armou um esquema para o Bahia não deixar o Paysandu jogar e vencer a partida, marcada para a noite desta quarta-feira em Belém. Após a vitória por 3 a 0 diante do Vasco domingo passado, a torcida do Bahia acredita que a equipe iniciou um fase de recuperação no Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Paysandu, embora o zagueiro Valdomiro já esteja em condições de jogo, a dupla de defensores Marcelo Souza e Acioly deve ser mantida. No meio de campo, Preto deve assumir a vaga de Danilo que não atuou bem. O artilheiro Nonato permanece afastado do grupo por indisciplina.