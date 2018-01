Bahia pronto para enfrentar o Santos A boa fase do Bahia mudou uma velha tradição do técnico Evaristo de Macedo, a de só divulgar o time minutos antes das partidas. Para enfrentar o Santos, no jogo de volta da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, Evaristo divulgou antecipadamente os onze titulares na capital baiana, bem antes da viagem para São Paulo, marcada para o final da tarde de hoje. Sem problemas de contusão ou cartões, o Bahia vai jogar com Émerson, Japinha, Jean Elias, Carlinhos e Jéfferson; Bebeto Campos, Preto, Capixaba e Alex Oliveira; Róbson e Nonato - a mesma equipe que derrotou o Santos por 2 a 0 quarta-feira passada na Fonte Nova. Com a vantagem do primeiro jogo, o Bahia pode perder até pela diferença de um gol que passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Evaristo comentou que o Bahia não vai modificar sua forma de atuar, na partida de amanhã. "Vamos aproveitar a motivação desse bom momento do time", disse, garantindo que seu time não jogará na retranca. O Bahia venceu oito partidas consecutivas no Campeonato do Nordeste (competição que disputa em paralelo à Copa do Brasil), classificando-se para a fase semifinal do torneio quando enfrentará o Fortaleza em Salvador, domingo. O time que começou mal na competição, deu a volta por cima após golear o Vitória por 4 a 1. A partir desse jogo, o Bahia só fez ganhar.