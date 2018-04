Bahia quebra o jejum e vence o líder Atlético-GO

O Atlético Goianiense perdeu a chance de comemorar o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B ao ser derrotado pelo Bahia por 2 a 1, no estádio de Pituaçu, em Salvador, nesta terça-feira, pela abertura da 19.ª rodada. Ainda líder, com 36 pontos, os goianos agora precisam torcer contra o Vasco, que enfrenta o Ipatinga e pode assumir a ponta com um simples empate.

O resultado foi fundamental para o Bahia, que encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer na Série B. Os baianos subiram para o 13.º lugar, agora com 24 pontos, e conquistaram a primeira vitória desde a chegada do técnico Sérgio Guedes.

O Bahia se aproveitou de um primeiro tempo truncado para abrir o caminho da vitória. E tudo graças à técnica de Rubens Cardoso. Aos nove minutos, o lateral colocou na cabeça de Jael, que finalizou no canto esquerdo.

O Atlético voltou para a etapa final mais disposto e empatou, aos 21 minutos, em belo chute de fora de área de Robston. Seis minutos depois, Rubens Cardoso completou contra-ataque puxado por Helton Luiz e bateu no canto direito de Márcio.

O time goiano tentará começar o returno com pé direito. Na próxima terça, recebe o América-RN, às 21h50, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Bahia visita o Paraná, em Curitiba, a partir das 19h30.

BAHIA 2 X 1 ATLÉTICO-GO

Bahia - Marcelo (Fernando); Bebeto, Nen, Evaldo e Rubens Cardoso; Rogério, Léo Medeiros, Paulo Isidoro (Juliano) e Juninho; Jael e Nadson (Helton Luiz). Técnico: Sérgio Guedes

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Leandro Amaro, Jairo e Chiquinho; Leandro Carvalho (Lindomar), Agenor, Robston e Elias; Brasão (Juninho) e Marcão (André Leonel). Técnico: Mauro Fernandes

Gols - Jael, aos 9 minutos do primeiro tempo; Robston, aos 21, e Rubens Cardoso, aos 27 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Evaldo e Rubens Cardoso (Bahia); Leandro Amaro e Leandro Carvalho (Atlético-GO)

Árbitro - Devarly Lira do Rosário (ES)

Renda - R$ 200.000,00

Público - 12.194 pagantes

Local - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)