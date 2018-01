Bahia quer lotar estádio contra o Fla O Bahia espera lotar o Estádio da Fonte Nova para a partida deste domingo contra o Flamengo. A torcida está motivada pois o técnico Bobô promoverá as estréias dos cinco jogadores contratados para reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro, os laterais Guto e Lino, o volante Otacílio, o meia Adriano (ex-São Paulo) e o atacante Paulo Sérgio (ex-Corinthians). Os cinco treinaram muito bem durante a semana e garantiram a participação na partida que a direção do Bahia espera ser assistida por um público superior a 60 mil pessoas. O goleiro Émerson, titular absoluto do Bahia nos últimos dois anos se recuperou de uma contusão recentemente e não deve voltar à equipe. Bobô preferiu manter o ex-júnior Márcio que fez uma excelente partida domingo passado contra o Fortaleza no Ceará, garantindo o empate de 0 a 0. Com o artilheiro Nonato de fora, suspenso, a única dúvida do treinador é no meio de campo onde Jair disputa vaga com Ramos, jogador de características de marcação. Bobô quer aproveitar a má fase do Flamengo para ganhar os três pontos.