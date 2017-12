Bahia quer manter recuperação na Série B Ainda sem conseguir grandes resultados nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia teve um crescimento de produção nas últimas partidas e já é o 10º colocado, com sete pontos. Neste sábado, o time tenta manter a ascensão jogando em Natal, às 16 horas, diante do América-RN que, com apenas cinco pontos, está na 20ª posição. No time baiano, o técnico Oswaldo Alvarez decidiu manter a mesma formação que bateu o América-MG na última rodada. Com isso, Reginaldo "Cachorrão" está mantido na defesa. No América, a novidade será a estréia do meia Roberto Ramos, único nome a ser definido por Celso Teixeira. Ainda no sábado, o Vila Nova-GO recebe o Londrina-PR no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O time do técnico Evair tem sete pontos e ocupa a 11ª colocação. O time paranaense vai mal e é o antepenúltimo colocado, com três pontos ganhos e sem ainda ter vencido. No domingo, mais dois jogos completam a sexta rodada. Às 10 horas, com transmissão ao vivo pela TV Record, o América-MG recebe o Sport. Às 16 horas, no Vivaldão, em Manaus, o São Raimundo-AM enfrenta a Anapolina-GO.