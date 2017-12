Bahia quer pelo menos um empate em Minas Muito próximo da zona de rebaixamento, o Bahia precisa de pelo menos um empate na partida diante do Atlético-MG neste domingo, em Belo Horizonte, para poder se sustentar na 21ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas a tarefa será difícil pois a equipe mergulhou numa crise com as sucessivas derrotas e nem a presença do novo treinador Lula Pereira, ajudou. Sem o zagueiro Marcelo Souza, o lateral Lino o Bahia terá a volta de Nonato no comando do ataque. Marcelo Nicásio que serviu a Seleção Pan-Americana está à disposição do treinador mas ficará no banco.