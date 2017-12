Bahia reage e vence o América Mineiro O Bahia se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois da derrota para o Ceará, por 2 a 1, na rodada anterior, o time do técnico Oswaldo Alvarez reagiu nesta sexta-feira e venceu o América Mineiro, por 2 a 1, na Fonte Nova, em Salvador. O time da casa marcou seus gols no primeiro tempo, com Neném, aos 14, e Leonardo, aos 32 minutos, de peixinho. O América diminuiu com Wagner aos 40 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Bahia chega aos 7 pontos ganhas e assume a 9ª colocação na classificação geral. O América soma seis pontos, em 13ºlugar.