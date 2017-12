Bahia recebe Vila Nova-GO pela Série B Nesta terça-feira o Bahia volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro. Três dias depois de bater o América-RN fora de casa, por 3 a 1, o Tricolor baiano recebe o Vila Nova-GO, na Fonte Nova, em Salvador. Os goianos também vêm de uma boa vitória: jogando em casa, golearam o Londrina-PR por 4 a 1. Os dois times têm 10 pontos, mas os goianos ocupam a sexta posição por causa do saldo de gols - 4 a 3. O técnico Vadão não deve mudar o time, que conquistou duas vitórias consecutivas em um Campeonato Brasileiro depois de dois anos. Antes tinha vencido, em casa, o América Mineiro, por 2 a 1. O zagueiro Reginaldo e o atacante Neto Potiguar não treinaram nesta segunda-feira, com dores musculares, mas não preocupam o técnico. Para o técnico Evair, as notícias também são boas. Depois de cumprir suspensão automática no último jogo, o volante e capitão da equipe, Heleno, está de volta. Ele deve ocupar a vaga que foi de Luciano no último jogo. No mais, o treinador deve manter a mesma formação.