Bahia reduz o preço dos ingressos O Bahia perdeu a maioria das partidas que fez fora de casa, mas na Fonte Nova a equipe conseguiu boas vitórias no Campeonato Brasileiro. Tentando manter esse retrospecto, o time baiano recebe nesta quarta-feira, em Salvador, o São Caetano. Para aumentar a força da torcida na Fonte Nova, a diretoria do Bahia decidiu reduzir o preço do ingresso da arquibancada de 20 para 15 reais, esperando atrair um público maior para o jogo contra o São Caetano. O técnico Evaristo de Macedo está preocupado com as contusões e suspensões, pois o elenco do Bahia é reduzido. Na semana passada, o meia Preto ganhou condições de jogo após quatro meses se recuperando de uma lesão. Mas o meia-atacante Luís Alberto ficará fora por pelo menos 15 dias devido a uma contusão. Outro desfalque é o volante Otacílio, suspenso. Jair, que cumpriu suspensão, volta em seu lugar. O maior problema do técnico, contudo, está no ataque, pois ele ainda não encontrou o companheiro para o atacante Nonato. Cláudio e Jean Carlos disputam a vaga.