Bahia reforça equipe de seguranças Devido ao clima de guerra causado pelas declarações do técnico do Brasiliense Edinho Nazareth e do Bahia Osvaldo Alvarez, o Vadão, a direção do clube baiano decidiu contratar 15 seguranças para acompanhar a delegação na viagem a Brasília para o jogo desse sábado pelo quadrangular decisivo da Série B. Sobre o time que enfrenta o Brasiliense, Vadão não tem mais dúvidas para escalar o que tem de melhor no momento com as recuperações dos laterais Paulinho e Bruno.