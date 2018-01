Bahia reforça marcação contra o Inter O Bahia terá três alterações para a partida deste sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre, diante do Internacional pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Émerson retorna após longo período afastado por contusão e o artilheiro Nonato é outro nome certo no time depois de cumprir suspensão automática. A terceira alteração é de ordem tática: o volante Ramos ganhou uma vaga entre os titulares porque o técnico Bobô decidiu reforçar o meio-de-campo após a derrota na Fonte Nova para o Flamengo por 2 a 1. Ramos entrará no lugar do meia Adriano que, na sua estréia, demonstrou não estar bem fisicamente. Já o artilheiro Nonato deve ocupar a vaga de Cláudio, apesar do veterano Paulo Sérgio não ter atuado bem contra o Flamengo. Bobô preferiu mantê-lo no time e "guardar" Cláudio para o segundo tempo. Bobô disse que é impossível não se perturbar ao voltar ao Beira-Rio, onde o Bahia se sagrou campeão brasileiro em 1988 com um empate diante do Inter. "Não dá para esquecer aquela conquista", comentou, admitindo ter contribuído substancialmente como jogador pelo êxito do Bahia naquele ano.