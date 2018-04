Bahia, Santa Cruz, CRB, Londrina e Botafogo-PB avançam na Copa do Brasil

Longe dos seus domínios, o CRB também passou sem a necessidade de volta ao fazer 2 a 0 sobre o Ivinhema-MS, com gols de Luidy e Lúcio Maranhão. Os alagoanos encaram na segunda fase Vasco ou Remo-PA.

Nos jogos de volta da noite, o grande destaque foi o Londrina. Com gols de Itamar (dois), Keirrison, Netinho, Rafael Gava e Júlio Pacato, o time paranaense goleou o Parauapebas-PA, por 6 a 0, no interior paranaense. Tinha vencido na ida por 1 a 0. Na próxima fase, o time paranaense encara Cruzeiro ou Campinense-PB.

Quem também fez a festa foi a torcida do Botafogo-PB, que empatou com o Linense, por 1 a 1, no tempo normal, mesmo placar da ida em Lins (SP). Mas o time paraibano levou a vaga nos pênaltis, por 6 a 5, em João Pessoa (PB). Cristiano abriu o marcador para os paulistas. Warley empatou para o clube paraibano, que terá pela frente o vencedor de Goiás e River-PI.

O Santa Cruz não brilhou, mas fez o suficiente para avançar. Após vencer na ida por 1 a 0, o time pernambucano segurou o empate sem gols com o Rio Branco-ES, em Recife (PE). Desta forma, fica à espera de seu adversário, que sairá do duelo entre Náutico e Vitória da Conquista-BA. O Bahia garantiu vaga ao bater Globo-RN, por 3 a 1, em Salvador (BA). Na ida, os baianos empataram sem gols e, agora, terão pela frente América-MG ou Red Bull Brasil.

MAIS JOGOS - Entre os integrantes da elite, a decepção foi o Sport, que sofreu derrota para a Aparecidense, por 2 a 0, no interior goiano. Os goianos poderão perder até por um gol de diferença na volta, que acontece em 27 de abril, em Recife. Os pernambucanos podem vencer por dois gols de diferença, desde que marquem no mínimo três vezes. Se vencerem por 2 a 0, a disputa vai aos pênaltis.

A Chapecoense confirmou o favoritismo e bateu Princesa do Solimões-AM, por 2 a 1, em Manaus (AM). Agora, poderá perder até por 1 a 0 na volta, na próxima quinta-feira, em Chapecó (SC).

Outros times que saíram em vantagem foram Ceará e Sampaio Corrêa. Os cearenses empataram com o Resende-RJ, por 2 a 2, no Rio de Janeiro. Os maranhenses superaram o Inter de Lages, por 2 a 1, em Santa Catarina. Genus-RO e Juazeirense-BA também venceram seus jogos, ao passarem por ASA-AL, por 2 a 0, e Cuiabá-MT, por 1 a 0, respectivamente. Os outros jogos terminaram 1 a 1 entre Estanciano-SE e Paraná e entre Tocantinópolis-TO e Juventude-RS.

Confira os jogos da semana na Copa do Brasil:

Rodada de ida

Terça-feira

Coruripe-AL 0 x 1 Botafogo

Quarta-feira

Princesa do Solimões-AM 1 x 2 Chapecoense

Resende-RJ 2 x 2 Ceará

Aparecidense-GO 2 x 0 Sport

Inter de Lages-SC 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Tocantinópolis-TO 1 x 1 JUventude-RS

Estanciano-SE 1 x 1 Paraná

Juazeirense-BA 1 x 0 Cuiabá-MT

Ivinhema-MS 0 x 2 CRB-AL

Genus-RO 2 x 0 ASA-AL

Tombense-MG 0 x 3 Fluminense

Quinta-feira

River-PI x Goiás

Caldense-MG x Ponte Preta

Rodada de volta

Quarta-feira

Botafogo-PB 1 (6) x 1 (5) Linense (1 a 1)

Londrina-PR 6 x 0 Parauapebas-PA (1 a 0)

Bahia 3 x 1 Globo-RN (0 a 0)

Santa Cruz 0 x 0 Rio Branco-ES (1 a 0)

Quinta-feira

Náutico x Vitória da Conquista-BA (1 a 1)

Atlético-GO x Ypiranga-RS (2 a 2)