Bahia se reforça com Gustavo, do Corinthians, e são-paulino Matheus Reis

O Bahia vem se reforçando para a temporada 2017, quando estará de volta à elite do futebol brasileiro, e nesta sexta-feira anunciou a chegada de dois jogadores que estavam em gigantes do futebol paulista. São os casos do atacante Gustavo, do Corinthians, e do lateral-esquerdo são-paulino Matheus Reis.

Gustavo, de 22 anos, tem contrato com o Corinthians até 2020 e chega cedido por empréstimo até o final de 2017, após uma passagem decepcionante pelo clube paulista no segundo semestre de 2016, quando não marcou sequer um gol em nove partidas disputadas.

Esse desempenho ruim contrastou com o exibido meses antes no Criciúma, tanto que ele era o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro até chegar ao Corinthians. Agora, no Bahia, Gustavo, de 22 anos, tentará recuperar o faro que o levou a até receber o apelido de "Gustagol" nos seus melhores momentos no futebol catarinense.

Assim como Gustavo, Matheus Reis também chega ao Bahia cedido por empréstimo até o final de 2017. Antes disso, porém, o lateral renovou o seu contrato com o São Paulo até 2019. O jovem, de 21 anos, é uma das promessas das categorias de base do clube do Morumbi. No ano passado, ele disputou 16 partidas pelo São Paulo, aproveitando principalmente o período em que os laterais Carlinhos e Mena estavam lesionados.

Além de Gustavo e Matheus Reis, o Bahia também assinou até o final de 2017 com o meia-atacante Diego Rosa. O jogador, de 27 anos, estava no futebol japonês, onde defendeu no ano passado o Montedio Yamagata.

De volta à elite do futebol brasileiro em 2017, o Bahia disputará a sua primeira partida por uma competição oficial em 26 de janeiro, quando vai visitar o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Em sua pré-temporada, participará da Florida Cup, com o seu primeiro compromisso sendo em 12 de janeiro, diante do Wolfsburg.