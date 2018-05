Bahia segura Botafogo-PB em Pituaçu e avança à semifinal da Copa do Nordeste

O Bahia carimbou sua classificação para a semifinal da Copa do Nordeste na noite desta quinta-feira ao segurar um empate sem gols diante do Botafogo-PB, no Estádio Pituaçu. No jogo de ida, o time baiano havia vencido, em João Pessoa (PB), por 2 a 1, jogando assim com o regulamento debaixo do braço no duelo de volta. O atual campeão é o primeiro semifinalista de 2018.

Agora os comandados do técnico Guto Ferreira aguardam os demais resultados para conhecer o adversário da semifinal. Nesta fase, o time com a melhor campanha na soma de todas as fases enfrenta o de pior e assim por diante.

Nesta quinta, o Bahia podia empatar ou até perder por 1 a 0. Em desvantagem, esperava-se um Botafogo ofensivo, pressionando o Bahia em busca de reverter a derrota sofrida em casa por 2 a 1. Mas o que se viu foi um time da casa muito superior nos 45 minutos iniciais.

Logo de cara, o time baiano desperdiçou uma grande chance de abrir o placar. Élber arriscou de longe e mandou na trave. Na sobra, Zé Rafael chutou e Walber afastou o perigo em cima da linha. O meia ainda teve uma segunda chance para marcar, mas arrematou para fora.

Zé Rafael não estava em uma noite iluminada. O meia cansou de perder gols na primeira etapa. Aos 23 minutos, recebeu na linha da pequena área, mas pegou mal na bola e mandou pela linha de fundo. Logo depois, Brumato marcou, porém, o árbitro anulou o lance, assinalando impedimento do atacante.

Tímido, o Botafogo só chegou com perigo apenas nos minutos finais. Dico arrancou em velocidade e chutou para grande defesa de Douglas, que assegurou o empate.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor, mas parou novamente em uma grande defesa de Douglas após cobrança de falta do experiente meia Marcos Aurélio. A resposta veio com Allione. O ex-meia do Palmeiras chutou na trave do goleiro Saulo.

Nos minutos finais, o Botafogo se jogou ao ataque, mas nada conseguiu de produtivo. Não conseguiu passar pela forte marcação do Bahia, que se tornou o primeiro classificado à semifinal e no rumo do bicampeonato.