Bahia sem 2 titulares contra o Coritiba Lutando para escapar da zona de rebaixamento há algumas rodadas, o Bahia melhorou muito e já está pensando alto após chegar aos 18 pontos com os três obtidos na rodada passada diante do rival Vitória. A meta é chegar aos 21 pontos na Bahia sem 2 titulares contra o Coritiba partida de amanhã diante do Coritiba, no Estádio da Fonte Nova, em jogo antecipado da 14ª rodada. No entanto os jogadores sabem que a parada será dificílima pois o adversário também está em ascensão. O técnico Evaristo de Macedo ficou sem dois titulares de última hora. O lateral Lino e o volante Otacílio foram suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Chiquinho entra na lateral esquerda e Ramos na frente da zaga. Nonato que estava com o tornozelo direito dolorido foi confirmado na partida e tentará seu 100º gol na carreira.