Bahia será cauteloso em Fortaleza Os jogadores do Bahia reiniciaram os trabalhos nesta segunda-feira após a vitória de sábado diante do Fortaleza que recolocou a equipe baiana no páreo para obter uma das duas vagas da Primeira Divisão. Os jogadores fizeram um relaxamento na piscina e voltam a treinar nesta terça-feira. Na quarta-feira, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, realiza o primeiro coletivo da semana preparando o time para a nova partida contra o Fortaleza, neste sábado no Ceará. Vadão está feliz com o alto astral do elenco, mas vai quebrar a cabeça para armar a equipe pois perdeu o meia Cícero, principal jogador na vitória contra o Fortaleza, que cumprirá o terceiro cartão amarelo. Ele deve armar uma equipe cautelosa para bloquear o ímpeto do adversário, como vem atuando todos os times que jogam fora de casa no quadrangular decisivo da série B.