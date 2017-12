Bahia será cauteloso na decisão A primeira palavra do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, para os jogadores do Bahia no vestiário após a goleada de 4 a 1 no Marília foi "humildade". Ele fez questão de lembrar que, embora o time tenha a melhor campanha no Campeonato Brasileiro da Série B não pode entrar "com salto alto" no quadrangular decisivo, pois corre o risco de ficar no meio do caminho como ocorreu com o Ituano, favoritíssimo para ganhar uma das vagas, que foi derrotado em casa pelo Fortaleza na última rodada da fase anterior, e do Náutico, outro eliminado apesar de ter liderado a maior parte da primeira fase da Segundona. Vadão pediu cautela e moderação aos jogadores, principalmente pelos prazeres irresistíveis de Salvador, a cidade mais festeira do Brasil, achando que a euforia pela campanha e os estádios cheios não pode embriagar os jogadores. Por falar em estádio cheio, na partida diante do Marília, sábado à tarde, com o time já classificado, mais de 26 mil torcedores foram "bater o ponto" e saíram satisfeitos com a goleada. A previsão é que o Estádio da Fonte Nova lote nas três partidas que o Bahia fará em Salvador, mas Vadão sabe que mesmo vencendo essas partidas em casa a equipe não fará pontos suficientes para abiscoitar uma das duas vagas da Primeira Divisão. Pelas contas do treinador será preciso chegar aos 11 pontos. "Nosso planejamento é fazer esses 11 pontos, sem se importar em ser o campeão ou o vice", comentou. Além do alto astral do time, Vadão poderá contar com o retorno de quatro titulares para a estréia diante do Brasiliense no Estádio Boca do Jacaré. O zagueiro Leonardo, o lateral-esquerdo Bruno e os meias Rodriguinho e Robert cumpriram suspensões e superaram contusões e reforçam o Bahia.