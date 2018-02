Bahia tem reforço na zaga e no meio A absolvição do zagueiro Reginaldo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (TSJD) e a liberação pelo departamento médico do coringa Ari animaram um pouco nesta terça-feira o ambiente do Bahia, que ainda luta pela segunda vaga no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores reiniciaram os treinamentos da semana visivelmente abatidos após a desastrosa derrota de sábado passado para o Avaí por 2 a 0 e que tornou extremamente difícil o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro. O técnico Vadão não admite falar em "jogar a toalha" e tenta animar os jogadores e a torcida lembrando que conseguiu salvar o Guarani do rebaixamento certa feita numa situação matemática pior à qual se encontra o Bahia. "Precisamos ganhar do Brasiliense, e pode ser de 1 a 0 apenas, e esperar que o Fortaleza vença o Avaí o que é um resultado perfeitamente normal, pois a equipe do Ceará também luta por uma classificação", disse.