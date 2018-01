Bahia tenta a 1ª vitória fora de casa Com os retornos do zagueiro Marcelo Souza e o lateral esquerdo Lino, o Bahia enfrenta o São Paulo, neste domingo no Morumbi, buscando a primeira vitória fora de casa para melhorar a posição na tabela de classificação - ocupa o 14o lugar. A equipe terá vários garotos, em razão das dispensas dos atacantes Paulo Sérgio e Adriano, que não justificaram as contratações. O técnico Evaristo de Macedo confia nos jovens atletas e pretende explorar a velocidade deles para tentar surpreender o São Paulo. O zagueiro Valdomiro entra na zaga na vaga de Luiz Fernando, suspenso, e no meio de campo, o júnior Neto deve jogar na posição do meia Preto, que sofreu uma distensão muscular e está fora de jogo pelo menos por 30 dias. No entanto, Evaristo de Macedo testou no meio o veterano Ramos, outro jogador pegador, que tem chances de atuar.