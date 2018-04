Bahia tenta 'milagre' para evitar a queda à Série B do Brasileirão

Dos três times ainda ameaçados pelo rebaixamento no Brasileirão - Palmeiras, Vitória e Bahia -, o último é o que tem a pior situação. Além de precisar vencer o Coritiba neste domingo, 7, às 17 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, tem de contar com uma derrota do Palmeiras, que recebe um desfalcado Atlético Paranaense em sua nova arena, e ainda torcer para que o rival Vitória não vença o Santos, no estádio Barradão, em Salvador.

Não bastasse o cenário desfavorável, o técnico Charles Fabian ainda tem uma série de problemas para escalar o time que tenta o "milagre" de evitar a queda para a Série B. Os laterais-direitos Diego Macedo e Railan, os meias Marcos Aurélio e Emanuel Biancucchi e os atacantes Kieza e Maxi Biancucchi, lesionados, desfalcam o time.

Além deles, o volante Fahel, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo, e o meia Lincoln, por restrição contratual - é jogador do Coritiba -, não jogam.

Com tantas ausências, Charles diz ainda não ter definido a equipe que inicia a partida. De acordo com ele, as principais dúvidas são quem entra na vaga de Fahel - Rafael Miranda e Feijão disputam a titularidade - e quem fica como articulador do time. Se será o jovem Rômulo, recém-promovido das categorias de base do clube, ou o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que poderia ser improvisado na posição. Neste caso, Pará assumiria a lateral.