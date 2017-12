Bahia tenta reabilitação na Série B Mal começou a Série B e o Bahia já está em crise, tudo por causa dos dois primeiros resultados no Campeonato Brasileiro, o empate em casa diante do São Raimundo na estréia e a derrota no Canindé para a Portuguesa, sexta-feira passada. Os jogadores foram recebidos com uma chuva de pipocas no retorno a Salvador e não serão poupados da ira da torcida caso não vençam o Marília, nesta terça-feira, às 20h30, no estádio da Fonte Nova. O mais hostilizado pela torcida foi o meia Danilo, que além de perder um gol contra o time paulista agrediu um adversário e foi expulso. Acabou multado em 40%, mas disse que se for preciso para ajudar ele dá todo o seu salário. Com a expulsão também do zagueiro Leonardo, o técnico Vadão decidiu mudar o esquema 3-5-2 para o tradicional 4-4-2. O meia Jair e o atacante Daniel Mendes estão confirmados.