Bahia tenta reverter más atuações O Bahia tenta reverter as más atuações das últimas rodadas na partida desta quarta-feira contra o Guarani, às 20h30, na Fonte Nova. A equipe baiana perdeu os dois últimos jogos disputados fora de casa (4 a 0 para o Santos e 1 a 0 diante do Fluminense) e precisa garantir os três ponto. "Temos essa obrigação pois todas as equipes que perdem pontos em casa tem muita dificuldade para recuperar fora", disse o técnico Evaristo de Macedo. O time baiano tem 19 pontos e ocupa a 18ª colocação. Os jogadores voltaram do Rio de Janeiro irritados com o suposto erro da arbitragem que anulou um gol de Luiz Alberto no início do jogo contra o Fluminense, prejudicando a equipe. Querem descontar contra o Guarani mas fazendo uma boa apresentação. O zagueiro Marcelo Souza retorna à equipe após cumprir suspensão automática e o resto da equipe deve ser a mesma que perdeu para o Fluminense.